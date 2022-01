Inhaltsverzeichnis Workshop Font-Design: Eigenen Zeichensatz mit Birdfont erstellen



Handschriftfonts

Birdfont herunterladen Individuelle Symbolfonts In Birdfont zeichnen Farbfonts Artikel in Mac & i 6/2021 lesen

Der Anlass für das Design eines eigenen Fonts ist oft ein einzelnes Symbol, das man häufiger in Layouts verwenden möchte. Besonders schön finden wir, dass man solche Fonts mit der kostenlosen, einfach zu bedienenden Software Birdfont leicht selbst erstellen kann – auf macOS oder Windows – und diese ohne Konvertierung auf beiden Systemen einsetzbar sind. Wir zeigen in diesem Workshop Schritt für Schritt, wie es geht. Teil 1 widmet sich den ersten Schritten mit Birdfont.

Will man individuelle Symbolgrafiken oder auch besondere Nummerierungen in einem Text unterbringen, verwendet man am einfachsten die von verbreiteten Layoutprogrammen unterstützte Funktion „Inline-Grafik“, also in den Text eingefügte Bilder. Das lässt sich leider weder gut automatisieren noch bequem bedienen. Praktischer ist es, Grafiken in einen Font einzubetten. Dann kann man sie per Tastatur zeichenweise eingeben und wie gewohnt formatieren.

Ein weiterer Anwendungsbereich individueller Fonts sind Gravuren. Während man die üblichen Schriften aus geschlossenen Formen konstruiert, sind Gravurschriften offene Linien. Hat man hierbei einen speziellen Bedarf, muss man sich selbst helfen.