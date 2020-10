Inhaltsverzeichnis Workshop: Smartobjekte von Adobe Lightroom zu Photoshop übergeben Smarte Übergabe von Lightroom zu Photoshop Artikel in c't Digitale Fotografie 5/2020 lesen

Bei komplexen Montage-Arbeiten in Adobe Photoshop gelingt es nicht immer, alle Einzelbilder vorher in Lightroom optimal zu entwickeln. Um sich hier allen Spielraum zu überlassen, übergeben Sie Bilder von Lightroom nach Photoshop als Smartobjekte. Das gelingt über die Workflow-Voreinstellungen in Camera Raw oder über den Lightroom-Befehl Foto > Bearbeiten In > In Photoshop als Smartobjekt öffnen.

Das Smartobjekt speichert alle bis dahin vorgenommenen Entwicklungseinstellungen – und damit bleiben die auch zu einem späteren Zeitpunkt editierbar. Wie genau Sie dabei vorgehen, zeigt unser Workshop "Smarte Übergabe von Lightroom zu Photoshop" auf der nächsten Seite.