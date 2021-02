Inhaltsverzeichnis Workshop: So gelingen Tether-Aufnahmen in Lightroom Vorbereitung Die Aufnahme und Entwicklung Layouts und Bildauswahl Artikel in c't Fotografie 1/2021 lesen

Im Studio-Workflow, aber auch auf Location, wird oft direkt in den Rechner fotografiert. Damit können Aufnahme, Kontrolle und Bildentwicklung Hand in Hand gehen. Neben der kameraeigenen Aufnahme-Software bietet auch Adobe Lightroom diese besondere Form des Bildimports an. So gehen Sie konkret vor:

Lesen Sie auch Tethered Shooting: Grundlagen in Adobe Lightroom und Capture One

Vorbereitung

1. Ein neuer Katalog. Natürlich können Sie innerhalb eines bestehenden Lightroom-Kataloges eine Tether-Aufnahme starten. Da solche Shootings aber meistens projektgebunden sind, empfiehlt es sich in dem Fall, einen neuen Katalog über das Datei-Menü anzulegen. Speichern Sie die Katalogdatei in den Projektordner, in den auch die Bilder importiert werden sollen.

2. Tether-Aufnahme starten. Ebenfalls über das Datei-Menü wählen Sie jetzt Tether-Aufnahme starten. Damit beginnen Sie noch nicht mit den Aufnahmen, sondern legen nur die Voreinstellungen für Speicherort, Benennung und Metadaten fest.