Inhaltsverzeichnis XXL-Stative im Test: Für jede Situation das Richtige Wie groß muss ein Stativ sein?

Die Anforderungen an ein Stativ sind einfach: stabiler Stand ohne Vibration und leichte Bedienbarkeit – auch mit Handschuhen. Wir stellen Ihnen acht aktuelle Modelle mit einer Mindesthöhe von 180 Zentimetern vor.

Die Preisspanne reicht von knapp 200 Euro komplett mit Tasche und Kugelkopf (Cullmann Nando 580 MC RB8.5 und Mantona Kodiak XL 324 F15) bis hin zu 1800 Euro (Aktionspreis!) für das Gitzo Systematic Stativ Serie 5. Es ist mit 278 Zentimetern riesig und ragt mit seinen drei Beinen und jeweils sechs Segmenten über jede Menschenmenge empor.

Mehr Infos Fotograf Michael Jordan hat ein besonderes Auge für Zubehör mit smarten Details, das den Fotografenalltag erleichtert. Mehr erfahren Sie unter: www.jordanfotograf.de

Laut Statistik sind Frauen in Deutschland im Schnitt 1,66 Meter groß, Männer 1,79 Meter. Wer beim Fotografieren aufrecht stehend durch den Sucher schauen möchte, benötigt ein Stativ, das nicht ganz so hoch ist, wie die eigene Körpergröße. Die Augen sitzen elf bis zwölf Zentimeter unter dem Scheitel. Die Bodenplatte der Kamera liegt bei einer Querformataufnahme etwa acht Zentimeter unter dem Okular des Suchers und ein Kugelkopf oder Neiger ist rund zehn Zentimeter hoch. Schon im Kopf mitgerechnet? Für die Stativhöhe ohne Neiger ergibt das in Zahlen: