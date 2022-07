Inhaltsverzeichnis Xcode Cloud: Continues Integration und Continues Delivery einsetzen Verfügbarkeit und Preis noch unbekannt

Voraussetzungen Was man für Xcode Cloud braucht Startbedingungen Aktionen in Xcode Cloud Post-Aktionen Artikel in Mac & i 3/2022 lesen

Continues Integration bezeichnet die Praxis, den Quelltext mithilfe eines extra eingerichteten Servers nach jeder, gegebenenfalls auch nur kleinen, Änderung in das Softwareprodukt zu übersetzen (kompilieren) und eventuell vorhandene automatische Tests durchzuführen. Beim Continues Delivery erzeugt ein Programm auf dem Server im nächsten Schritt daraus ein Produkt, das man Nutzern zur Verfügung stellen kann. Anhand der Informationen, die ein CI/CD-Tool bereitstellt, können Entwickler mögliche Probleme früher erkennen und dadurch finanzielle und zeitliche Folgen minimieren. Außerdem erleichtern CI/CD-Plattformen den Informationsfluss zwischen mehreren Projektmitarbeitern und die Zusammenarbeit innerhalb eines Projektes. Es lohnt sich also, Xcode Cloud näher anzusehen.

Im Jahr 2018 kaufte Apple die kanadische Firma BuddyBuild, die eine CI/CD-Plattform unter demselben Namen vertrieb. Im Zuge dieser Übernahme stellten Apple und BuddyBuild die Integration der CI/CD-Funktionalität in Apples Integrated Development Environment (IDE) Xcode in Aussicht. Apple betrieb das Tool für Bestandskunden noch bis ins Jahr 2021 weiter und integrierte in dieser Zeit das ehemalige Entwickler-Team von BuddyBuild in Apples Xcode-Team. Heute führt die Webseite buddybuild.com direkt auf Apples Xcode-Cloud-Seite.

Verfügbarkeit und Preis noch unbekannt

Zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Artikels befindet sich Xcode Cloud noch in der Beta-Phase und interessierte Entwickler können sich lediglich auf eine Warteliste setzen lassen. Nach und nach erhalten Interessenten per E-Mail eine Einladung, Xcode Cloud zu testen. Wie bei Apple üblich, ist für Außenstehende nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien das Unternehmen den Zugang gewährt.