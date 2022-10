Zava: Fernbehandlungen beim Online-Arzt-Pionier

Inzwischen hat die seit 2011 ursprünglich als DrEd gegründete Online-Arztpraxis Zava mit behandelnden Ärzten aus Deutschland mehr als 1,25 Millionen Patienten allein in Deutschland behandelt. Zava-Ärzte beraten und behandeln zeit- und ortsunabhängig per Internet, Telefon- und Video-Sprechstunde. Verordnete Medikamente können Patienten in der Apotheke vor Ort abholen oder per Versandapotheke zu sich nach Hause schicken lassen. Zava verschickt auch kostenpflichtige Testkits für Geschlechtskrankheiten, die die Patienten mit Proben auf verschiedene Gesundheitsparameter an ein Labor senden können. Seit 2022 stellt Zava als erster Telemedizinanbieter Deutschlands E-Rezepte aus.

Wie kann ich die Plattform nutzen?

Zava kann über die Zava-App oder die Website von Zava genutzt werden. Mit der Zava-App können Patienten für eine Vielzahl von Beschwerden eine Video-Sprechstunde buchen. Patienten können selbst entscheiden, wann und mit welchem (Fach-)Arzt sie über Video sprechen wollen. Der Ablauf soll wie bei einer allgemeinen Sprechstunde sein, nur in digitaler Form.



Die Ärzte können unmittelbar im Anschluss an die Sprechstunde Rezepte und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen. Patienten erhalten diese in der Regel innerhalb von 5 Minuten nach der Sprechstunde. Sie können ihr Rezept digital an eine Vor-Ort-Apotheke ihrer Wahl, eine Versandapotheke oder postalisch in Papierform übermitteln lassen.



Bei den Sprechstunden über die Website füllt der Patient online einen Anamnesebogen aus – insbesondere für Folgerezepte – oder lädt ein Foto für den Online-Hautcheck hoch. Der behandelnde Arzt stellt bei medizinischer Notwendigkeit daraufhin ein Rezept aus, das wieder digital an die Vor-Ort-Apotheke der Wahl, eine Versandapotheke oder postalisch in Papierform übermittelt werden kann. Nach der Sprechstunde kann der Patient das Rezept innerhalb weniger Stunden in seiner Wunsch-Apotheke vor Ort abholen – eine Antwort des Arztes und den Befund erhält der Patient in der Regel innerhalb einer Stunde nach der Anfrage zwischen 8 Uhr und 20 Uhr.

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Die Kosten der jeweiligen Sprechstunden über die Zava-App werden von den privaten bzw. den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Aktuell arbeitet Zava daran, sein Ärztenetzwerk auszubauen, um noch mehr kostenlose Termine für gesetzlich Versicherte anbieten zu können.



Termine für Privatpatienten oder Selbstzahler kosten derzeit durchschnittlich zwischen 25 und 35 Euro. An Wochenenden und Feiertagen müssen sie zusätzlich einen Zuschlag von 12,83 Euro zahlen. Sofern ein Termin zwischen 20 Uhr und 22 Uhr oder zwischen 6 Uhr und 8 Uhr erfolgt, fallen zusätzlich 10,49 Euro an. Behandlungen per medizinischem Fragebogen (über die Zava-Website) liegen zwischen 9 Euro und 29 Euro, für den Online-Hautcheck werden 19,99 Euro fällig.

Wo und wie werden die Daten gespeichert?

Ärzte von Zava behandeln auch Patienten in anderen europäischen Ländern – diese Daten werden innerhalb der EU gespeichert. Die Daten der Videokonsultationen über die Zava-App mit deutschen Ärzten werden in Deutschland gespeichert. Sämtliche Interaktionen zwischen Arzt und Patient finden Ende-zu-Ende verschlüsselt statt – auch die Video-Sprechstunden innerhalb der Zava-App. Weitere persönliche Informationen mit Patienten werden ausschließlich über ein geschütztes Patientenkonto ausgetauscht. Zava erfüllt bei der Verarbeitung und Speicherung der Daten alle gängigen deutschen Standards. Alle erforderlichen Sicherheitsstandards von der Verschlüsselung bis zur Speicherung werden jeweils eingehalten.

Wie lange dauert es, bis ich eine Rückmeldung zu meinem Befund erhalte?

Über die Zava-App erhalten Patienten meist unmittelbar nach dem Gespräch eine Diagnose, das E-Rezept und/oder die eAU. Bei der Zava-Website dauert es nach Angaben des Unternehmens in der Regel eine Stunde, bis der Patient beispielsweise ein elektronisches Rezept erhält.

Was passiert, wenn ich nicht online behandelt werden kann?

Sollte ein Patient nicht online behandelt werden können, dann empfiehlt ihm der behandelnde Zava-Arzt einen Kollegen vor Ort, an den sich der Patient wenden kann.

Wird mir nach der Behandlung ein Rezept oder E-Rezept ausgestellt?

Ja, die Ärzte auf der Zava-Telemedizinplattform stellen auch eAUs sowie E-Rezepte aus – sowohl für Privatpatienten als auch für gesetzlich versicherte Patienten. Seit 2022 können die Ärzte bei Zava als erste Telemedizinanbieter in Deutschland eAUs und E-Rezepte ausstellen.

