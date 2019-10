Inhaltsverzeichnis Tipps zu Musik, Podcasts und TV in Apple macOS 10.15 1. Seitenleiste konfigurieren

2. Podcasts fortlaufend wiedergeben



3. Mini-Player und Hauptfenster gleichzeitig nutzen

4. Mehr Podcasts in derselben Zeit hören



5. Mediendateien wiederfinden Freigaben, Liedtexte und iTunes-Skripte Artikel in Mac & i 5/2019 lesen

Alles neu macht macOS 10.15: iTunes ist nicht mehr, dafür gibt es diverse Einzel-Apps. Was das in der Praxis heißt, lesen Sie hier – mit zehn konkreten Tipps.

1. Seitenleiste konfigurieren

In der Musik-App finden Sie nun alle Bereiche wie Apple Music, die Mediathek und Ihre Playlists zentral in der linken Seitenleiste. Sie können festlegen, welche Einträge dort zu sehen sind und beispielsweise nicht Benötigtes wie "Musikvideos" ausblenden. Führen Sie den Mauspfeil dazu auf die graue Überschrift "Mediathek" in der Seitenleiste. Daraufhin erscheint rechts ein "Bearbeiten"-Button. Klicken Sie ihn an, zeigt die App Ankreuzfelder vor den Kategorien. Mit Klick auf "Fertig" übernehmen Sie Ihre Auswahl.

Die Seitenleiste der Musik-App können Sie aufgeräumter gestalten.

Auch die Seitenleiste des Mediathek-Reiters der TV-App lässt sich auf diese Weise anpassen, um zum Beispiel den Bereich "Eigene Videos" einzublenden. Bei der Podcasts-App fehlen entsprechende Anpassungsmöglichkeiten.