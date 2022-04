Inhaltsverzeichnis Zeit fürs Entstauben: Neue Aufgaben für alte iPhones und iPads 1 Mobilfunkrouter

2 Festnetztelefon

Apps für ein altes iPhone oder iPad finden

3 Digitaler Schlüssel Zweitbildschirm, Webcam, Überwachungskamera Dashcam, GPS-Tracker, Notfall-Handy Fernbedienung für Gäste, Smart-Home-Zentrale, Mediensteuerung Bilderrahmen, E-Reader, 32-Bit-Archivierer Artikel in Mac & i 2/2022 lesen

Irgendwann ist es auch bei iPhones und iPads vorbei: Ältere Modelle erhalten keine Sicherheits-, Funktions- plus App-Updates mehr und fühlen sich langsam an. Doch mit den alten Geräten lässt sich noch viel nützliches anstellen: Sie lassen sich etwa als Festnetztelefon, Zweitbildschirm, Webcam und vieles mehr einsetzen. Manche Fälle benötigen ein iPhone oder iPad mit Mobilfunkmodul, andere laufen auch auf dem ausgemusterten iPod touch noch prima. Sie werden staunen, was die Oldtimer noch so draufhaben.

1 Mobilfunkrouter

Wenn Sie in der Ferienwohnung, auf dem Campingplatz oder im Auto ein WLAN für die Familie aufziehen wollen, funktionieren Sie einfach ein ausrangiertes iPhone zum Mobilfunkrouter um. Auch für den reibungslosen Wechsel des DSL-Anbieters oder nach einem Umzug, wenn es noch keinen Festnetzanschluss gibt, taugt die Lösung allemal. Einen Datentarif mit einigen Gigabyte Datenvolumen und ohne lange Laufzeit bekommen Sie für wenige Euro im Supermarkt, in Deutschland ebenso wie im Ausland. Manchmal eignen sich auch Zweit- oder Partnerkarten. Da die Mobilfunkanbieter die UMTS-Netze im letzten Jahr abgeschaltet haben, benötigen Sie mindestens das LTE-fähige iPhone 5s. (Besitzer eines iPhone 5 können zumindest einen Tarif für das LTE-Netz der Telekom verwenden.) Das älteste Cellular-iPad für das deutsche LTE-Netz ist das Air 1. Generation.

Für die genannten Geräte benötigen Sie wie für die neueren Generationen eine Nano-SIM. Zur Freischaltung können Sie bei vielen Anbietern wie Aldi Talk oder ja mobil das Video-Ident-Verfahren nutzen, bei dem Sie bei einem Mitarbeiter über ein Videotelefonat Ihren Ausweis vorlegen. Wie Sie genau vorgehen müssen, erläutert Ihnen die Beschreibung, die der SIM-Karte beiliegt. Der Rest ist simpel: Schalten Sie in den iOS-Einstellungen unter „Mobiles Netz“ den „Persönlichen Hotspot“ ein und legen ein möglichst langes Passwort fest. Mit den iPhones, Rechnern oder Tablets der Familienmitglieder verbinden Sie sich dann einfach mit ebendiesem WLAN. Für Ihren Mac können Sie auch die Kabelverbindung von Lightning nach USB verwenden.