Inhaltsverzeichnis Zeitsparen mit KI: Diese Tools arbeiten mit Fotografen Hand in Hand Plug-ins für Bildbearbeitungssoftware Software mit eigenem Editor Wo Licht ist, ist auch Schatten

Die kreative Arbeit mit der Kamera macht vielen Fotografen Freude, aber nach der Fotoaufgabe, etwa einer langen Hochzeitsreportage, kommt die eine Aufgabe, die nur wenige erfreut: tausende Aufnahmen sortieren und nachbearbeiten. Das ist langwierig und ermüdend, oft sitzt man dafür viele Stunden vor dem Rechner.

Um dies zu beschleunigen, verwende ich ein Midi-Keyboard in Verbindung mit Lightroom und dem Plug-in MIDI2LR. Meiner Ansicht nach verkürzt sich dadurch mein Workflow um einige Stunden. Es ist dennoch viel Handarbeit und daher lohnt es sich, nach weiteren Lösungen zu schauen, die der Markt inzwischen umfasst.

Hier bieten sich KI-Werkzeuge an. Künstliche Intelligenz verspricht vom automatischen culling (Englisch für das Aussuchen der Fotos), über grundlegende Bildbearbeitung bis hin zur kompletten Retusche (Bildkorrekturen von Hautoptimierung bis Make-up) alles, was sich ein Fotograf so wünscht. In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Übersicht verschiedener Lösungen und deren Funktionsumfang sowie Kosten (Stand 27. Januar 2023).