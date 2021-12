Inhaltsverzeichnis Zubehör für den Mac: Passende Eingabegeräte, Hubs und Speichermedien Prozessorbedingte Einschränkungen Mäuse Tastaturen Gamepads und Webcams Hubs und externe Speicher Fazit

Mit passendem Zubehör können Sie mehr aus Ihrem Mac herausholen und im besten Fall vorhandene Einschränkungen ausgleichen. So können Sie im Handumdrehen fehlende Schnittstellen nachrüsten, für Ihre Zwecke passende Eingabegeräte einsetzen und am Ende auch noch Geld sparen. Immerhin verrichtet eine externe SSD ihren Dienst in vielen Fällen genauso gut wie die fest im Mac verbaute. Statt den hohen Aufpreis bei Apple zu bezahlen, greifen Sie einfach zum günstigeren Nachrüstmodell für die USB-Buchse.

Dank standardisierter Schnittstellen funktionieren viele Geräte auch unter macOS problemlos, etwa Mäuse und Tastaturen, Gamepads, Webcams, Docking-Stations und externe Laufwerke. Wir nennen für jeden Gerätetyp die wichtigsten Punkte, die Sie vor dem Kauf beachten sollten und konkrete Modelle.

Prozessorbedingte Einschränkungen

Vor dem Kauf eines Zusatzgeräts sollten Sie bestimmen, welcher Prozessor im Mac verbaut ist. Entscheidend ist dabei nicht nur die Frage, ob es sich um einen Prozessor von Intel oder Apple handelt; in letzterem Fall verweigern zahlreiche externe optische Laufwerke den Dienst. Auch innerhalb von Apples M1-Familie gibt es Unterschiede, die Auswirkungen auf die Funktionsweise von Zubehör haben können.