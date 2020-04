Inhaltsverzeichnis Zuhause fit bleiben: Fitness-Apps für Workouts, Kraftraining und Yoga Training mit Bordmitteln protokollieren Workouts Yoga & Pilates Fazit

Um sich fit zu halten, müssen Sie nicht ins Fitnessstudio fahren. Dank Smartphone oder Tablet absolvieren Sie Ihr Training einfach zuhause – nach der Arbeit oder in der mittäglichen Home-Office-Pause. Möglich machen das zahlreiche Apps, deren effektive Übungen sie problemlos in der Küche, im Wohn- oder Arbeitszimmer ausüben können. Wir nennen Beispiele für klassische Workouts, Krafttraining, Yoga und Pilates.

Im Unterschied zu Videos, die beispielsweise auf YouTube zu finden sind, bieten Apps einen großen Vorteil: Sie protokollieren auch Ihren persönlichen Fortschritt. So können Sie nach vier Wochen im Homeoffice stolz auf die körperliche Entwicklung verweisen. Zudem setzen viele Apps auf Motivationshilfen in Form von freischaltbaren Erfolgen oder erlauben das Vernetzen mit Freunden und Bekannten. So können Sie sich gegenseitig zu besseren Leistungen anspornen.

Die Grundvoraussetzungen sind dieselben wie im Fitnessstudio. Dazu gehört neben passender Kleidung auch eine Unterlage. Das ist im besten Fall eine rutschfeste Sportmatte, in vielen Fällen reicht aber auch ein großes Handtuch – vorausgesetzt, dass der Untergrund nicht rutschig ist.