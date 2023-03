aptX-LL-Codec für Bluetooth-Kopfhörer erzwingen

Ich habe einen Bluetooth-(BT-)Sender und Empfänger, den ich per Klinke an den Tonausgang des Fernsehers anschließe. Der BT-Adapter versteht sich auf die Codecs SBC, aptX, aptX-LL und aptX-HD, ebenso wie mein Kopfhörer August EP765. Ich möchte den TV-Ton gerne mit möglichst kurzer Verzögerung im Kopfhörer hören. Wie kann ich das Verwenden des Codec aptX-LL erzwingen?

Wenn der Hersteller keinen Schalter angebracht hat, dann hat man als Anwender keine Chance, den gewünschten Codec selbst einzustellen.

Der Hintergrund ist, dass sich die Rahmenbedingungen für Bluetooth schnell ändern. Zum Beispiel nähern und entfernen sich WLAN-Störer unvorhersehbar und beeinflussen so, wie viele Nutzdaten pro Sekunde übertragbar sind. Deshalb programmieren viele Hersteller ihre Bluetooth-Audiosender so, dass sie den Codec und vor allem die Kodierrate automatisch einstellen. So reißt die Wiedergabe nicht ab, auch wenn man die Distanz zum Sender ändert, also beispielsweise vom Sofa aufsteht und ein Glas Wasser aus der Küche holt.

Es gibt aber durchaus Bluetooth-Sender, in denen man den Codec per Hand einstellen kann, beispielsweise den Creative BT-W3, der das Audio-Signal über USB aufnimmt und via Bluetooth weiterreicht. Vielleicht funktioniert der an Ihrem TV-Gerät.

Ohne einen Schalter bleibt nur ein indirektes Mittel: Möglichst alle anderen 2,4-GHz-Übertragungen einschließlich WLAN auf später verschieben und die Distanz zum Bluetooth-Sender kurz halten. Beides verbessert die Wahrscheinlichkeit für einen ungestörten Übertragungskanal und somit für den besten Codec und die beste Kodierrate.

(dz)