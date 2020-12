Inhaltsverzeichnis c’t-Notfall-Windows: Erste Handgriffe, Tipps und Tricks Booten vom Stick Erste Schritte Virenschnelltest Fremden PC retten Artikel in c't 26/2020 lesen

Unser Notfall-Windows unterscheidet sich von anderen Rettungssystemen wie Desinfec’t vor allem dadurch, dass es auf Windows basiert und sich für Windows-Nutzer daher besonders vertraut anfühlt.

Trotzdem gibt es Unterschiede und Besonderheiten im Vergleich mit einer normalen Windows-Installation. Das geht schon beim Booten los, denn in manchen Fällen reicht es dafür leider nicht aus, den Stick einfach an einen PC anzustöpseln und den Power-Knopf am Gehäuse zu drücken.

Des Weiteren finden Sie in diesem Beitrag Tipps, wie Sie sich schnell im Notfallsystem zurechtfinden und wie Sie möglichst schnell zu einer ersten Einschätzung gelangen, ob ein PC mit einem Virus befallen ist. Wenn Sie den Stick zu einem Rettungseinsatz bei Freunden und Verwandten mitnehmen, sollten Sie zudem vorsichtshalber noch ein paar mehr Dinge einpacken.