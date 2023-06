Inhaltsverzeichnis c’t-WIMage: Wie Sie die Windows-Installation auf andere Hardware ziehen Funktionsweise Stolpersteine Einrichtung Windows-Partition anfertigen und übertragen Exkurs: Neuer PC? Erst Vorinstallation sichern, dann Umzug! Artikel in c't 16/2023 lesen

Zu alt, zu langsam, zu wenig Platz – es gibt viele Gründe, einen Windows-Computer oder zumindest den internen Datenträger gegen einen neuen auszuwechseln. Ihre über Jahre gepflegte Windows-Installation können Sie trotzdem weiterverwenden: Übertragen Sie sie einfach auf die neue Hardware.

Bewährt hat sich für diesen Zweck unser Sicherungsskript c’t-WIMage. Es kopiert dazu Ihre komplette Windows-Installation (egal ob 8.1, 10 oder 11) mit Ihren persönlichen Dateien, Anwendungen und Einstellungen sowie aller NTFS-Besonderheiten wie Zugriffsrechte, EFS-Dateiverschlüsselung, Reparse Points und so weiter. Es ignoriert beim Sichern aber die Partitionierung des Quelldatenträgers sowie den Bootloader, und zwar in voller Absicht. Denn stattdessen erzeugt es beides beim Wiederherstellen komplett neu, und zwar passend zur Zielhardware. Anders formuliert: Mit c’t-WIMage können Sie Ihre Installation auf einen quasi beliebigen anderen PC umziehen.

Für den Umzug brauchen Sie weder den alten und den neuen Datenträger gleichzeitig in den PC einzubauen noch den alten und den neuen PC in irgendeiner Form zu vernetzen. Erforderlich ist bloß ein hinreichend großer USB-Datenträger. Den richten Sie gemäß der Anleitung in diesem Artikel mit wenigen Mausklicks ein. Anschließend ist er bootfähig, enthält c’t-WIMage und dient als Ziel für die Sicherung Ihrer Installation. Nach dem Sichern tauschen Sie wie geplant Ihre Hardware und auf der neuen stellen Sie die Sicherung vom USB-Datenträger wieder her.