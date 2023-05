c’t feiert 40 Jahre

In den 1980er Jahren hatte ich Byte abonniert. Als c’t herauskam, habe ich mir ein Exemplar gekauft, war aber nicht überzeugt, der Anteil der Löterartikel war mir zu groß. Ich habe auch die neue Chip gekauft. Beiden habe ich einen Brief – richtig auf Papier – geschrieben, mit dem Ratschlag, sich an Byte zu orientieren. c’t hat dies dann beherzigt, Chip aber nicht. So bin ich bis heute bei c’t geblieben. Vielen Dank für die gute Arbeit und weiter so!