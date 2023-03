cmd-Fenster in Windows 11 positionieren

Beim Start meines PCs mit Windows 11 läuft beim Login ein Backup via cmd-Script. Leider positioniert Windows 11 das Fenster nicht da auf dem Bildschirm, wo ich es gerne hätte. Unter Windows 10 konnte man die Position des cmd-Fensters einfach dadurch abspeichern, dass man das Fenster an die gewünschte Stelle verschoben hatte. Eine ähnliche Möglichkeit habe ich unter Windows 11 bislang nicht gefunden. Haben Sie eine Lösung für mein Problem?

Batch-Dateien werden in Windows 11 standardmäßig im neuen Windows-Terminal ausgeführt. Dem kann man zwar beibringen, sich an einer bestimmten Fensterposition zu öffnen, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was Sie wollen: Wir vermuten, dass Sie Ihr Backup-Skript eher an den Rand des Bildschirms schieben, jedenfalls nicht dorthin, wo sich normalerweise eine Eingabeaufforderung oder eine PowerShell öffnen soll.

Um Ihr Skript noch in dem alten Konsolenfenster auszuführen, bearbeiten Sie am besten den Link oder Registry-Eintrag, mit dem Sie das Skript starten. Da wird so etwas wie C:\Pfad\zu\Meinbackup.bat oder cmd /c C:\Pfad\zu\Meinbackup.cmd stehen. Schreiben Sie, abgetrennt durch ein Leerzeichen, einfach conhost davor. Während das Skript läuft, können Sie nun über einen Klick auf das kleine Icon ganz oben links in dem Fenster dessen Eigenschaften aufrufen und dort auf der Seite "Layout" die Fensterposition und -größe Ihren Wünschen entsprechend festlegen.

(hos)