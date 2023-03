heise+ live: Wir beantworten Ihre Fragen zum Thema Energiesparen und Haustechnik

Carsten Herbert hat sich das Thema Energieeffizienz auf die Fahne geschrieben, das er kompetent als "Energiesparkommissar" auf Youtube präsentiert. Ob es um Wärmepumpen, Rohrdämmung oder Akkurentabilität geht – der Energiesparkommissar hilft weiter! Er tauchte so oft in unseren vielgelesenen Haustechnik-Artikeln auf heise+ auf, dass wir ihn einluden, doch einmal direkt bei uns aufzutreten. Das wird er nun am 22. März um 18:30 Uhr tun, exklusiv für Abonnenten von heise+.

"Es wird uns sicher nicht langweilig", sagte er schon in der Vorbesprechung, weil das Thema "Energieeffizienz in Gebäuden" so weitläufig ist, gerade jetzt in der Energiepreiskrise. Damit uns noch weniger langweilig wird, schicken Sie uns gerne vorab Ihre Fragen zur Energieeffizienz in Gebäuden. Stellen Sie gerne allgemeine oder noch nachvollziehbar konkrete Fragen, à la "Wie viel Wärmepumpenleistung pro qm sollte ich in einem Haus Baujahr 1980 einplanen?" Schießen Sie los!

Ihre Fragen für das AMA können Sie während der Live-Sendung direkt im Chat stellen. Wir greifen auch Fragen aus dem Forum auf – diese können Sie schon jetzt im zu dieser Meldung gehörigen Forum hinterlassen.