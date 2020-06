heise+ live ab 16 Uhr: Wir beantworten Ihre Fragen zum Hackintosh

Neugier auf Apples Betriebssystem, billigere Hardware oder einfach Lust am Basteln: Es gibt viele gute Gründe für einen Hackintosh, einen selbstgebauten Rechner aus PC-Komponenten mit macOS. Da das Interesse am Thema ungebrochen ist, der Einsteig aber nicht ganz trivial, wollen wir ein kleines Experiment wagen: Sie stellen uns live Fragen zum Thema und wir geben Auskunft oder weisen zumindest in die richtige Richtung.

Wir haben uns bereits mit dem Aufbau eines Hackintosh mit einem flotten AMD-Ryzen-Prozessor beschäftigt. Außerdem haben wir geschaut, was der Ryzentosh im Alltag alles kann und wie weit man mit den Apple-Diensten kommt. Auch die Frage, ob der Selbstbau-Mac mit schneller Grafikkarte als Ersatz für einen Mac Pro taugt, haben wir untersucht. Doch das Feld ist groß und so manche Frage musste bislang unbeantwortet bleiben.

Egal ob Sie also selber gerade einen Hackintosh bauen oder einfach Interesse am Thema haben, fragen Sie uns einfach: Welche Komponenten eignen sich besonders, wo hakt es bei der Einrichtung, wie sieht es eigentlich rechtlich mit dem Hackintosh aus? Los geht es am Mittwoch, den 17. Juni, um 16 Uhr.