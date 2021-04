Inhaltsverzeichnis iOS 14: Apps für die Certificate-Pinning-Funktion konfigurieren Was für Pinning spricht

App-eigene Validierung Transport Security für Apps Pinning in der Praxis Vorsicht bei Subdomains Fazit Artikel in c't 9/2021 lesen

Ein TLS-Zertifikat, welches von einem vertrauenswürdigen Herausgeber signiert wurde, belegt nicht zwangsläufig, dass der kontaktierte Server auch derjenige ist, für den er sich ausgibt. Auch Angreifer können solche Zertifikate besitzen, etwa wenn es ihnen gelingt, ein Schlupfloch bei einer Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) zu finden, die von den Betriebssystemen als vertrauenswürdig eingestuft wird. So was ist bereits passiert. Auch Trojaner und Analyse-Tools klinken sich mit Zertifikaten in verschlüsselte Verbindungen ein.

Will eine App sicherstellen, dass sie tatsächlich mit dem richtigen Server spricht, dann muss sie genauer hinschauen: Sie kann zum Beispiel überprüfen, ob ein bestimmtes Zertifikat zum Einsatz kommt oder es von einer bestimmten CA signiert wurde. Präsentiert ihr der Server dann ein anderes Zertifikat, kommt die Verbindung nicht zustande. Dieses Verfahren bezeichnet man als Certificate Pinning, weil bestimmte Zertifikate fest an die App gepinnt werden.

Nicht alle Apps nutzen Pinning, besonders bei kritischen Anwendungsfällen wie Online-Banking darf der Nutzer inzwischen erwarten, dass Pinning zum Einsatz kommt. Aber auch allen anderen Apps steht das Plus an Sicherheit gut zu Gesicht. Bislang mussten iOS-Entwickler das Pinning komplett selbst umsetzen – mit iOS 14 geht das nun deutlich einfacher.