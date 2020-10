Inhaltsverzeichnis iOS 14 im Einsatz: Die nützlichsten Tipps zu den Neuerungen 1 Homescreen mit Widgets beleben

2 Widgets stapeln und anpassen

3 App-Empfehlungen auf den Homescreen bringen

4 Apps in Mediathek statt Homescreen stecken

5 Homescreen-Seiten ausblenden Emojis finden, kompakte Anrufe, Corona-Mitteilungen, Bild-im-Bild, Fotofreigabe Private MAC-Adresse, grober Standort, Schlafenszeit, Fotos filtern, bessere Sprachmemos Videoauflösung ändern, Serienfotos per Taste, Passwortsicherheit, Rückseite als Bedienelement Geräuschanalyse, Pencil-Funktionen, Lautstärkepegel, AirPods-Audio anpassen, Standard-Browser Artikel in Mac & i 5/2020 lesen

iOS 14 bringt mehr Flexibilität denn je, das reicht von Widgets auf dem Homescreen bis zur Änderung des Standard-Browsers. Auch bei den prominent von Apple gezeigten Neuerungen gibt es viele versteckte Detailfunktionen – ebenso wie in vielen weiteren Teilen der neuen Betriebssystemversion. Wir zeigen in 24 Tipps, wo die Funktionen stecken und was Sie damit machen können.

1 Homescreen mit Widgets beleben

Im Konfigurator suchen Sie die neuen Widgets für den Homescreen aus.

Drücken Sie auf dem Homescreen an eine beliebige Stelle zwischen den App-Icons und lassen Sie die Fingerspitze kurz aufliegen, um den "Jiggle"-Modus mit den wackelnden App-Icons zu aktivieren.

Am besten klappt das in dem freien Bereich über dem Dock. Halten Sie alternativ ein beliebiges App-Icon kurz gedrückt, bis das Schnellaktionen-Menü aufklappt. Wählen Sie dort "Home-Bildschirm bearbeiten", auch das aktiviert den Wackelmodus.