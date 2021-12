Inhaltsverzeichnis iOS 15.2 und macOS 12.1: Die Neuerungen optimal nutzen 1 Wegwerf-Mailadresse direkt in Apple Mail verwenden Bildschirmfreigabe und SharePlay für Streaming-Inhalte Digitaler Nachlass und weitere Neuerungen Artikel in Mac & i 6/2021 lesen

Von Wegwerfadressen in Apple Mail über die Bildschirmfreigabe mit SharePlay bis hin zu Nachlasskontakten und der Suche in Musik-Playlists. Mit iOS 15.1 plus 15.2 sowie macOS 12.1 reicht Apple teils sehnlich erwartete Funktionen nach.

1 Wegwerf-Mailadresse direkt in Apple Mail verwenden

Apple hat die Datenschutzfunktion zum Verbergen der E-Mail-Adresse in die neuen Versionen von Apple Mail integriert. Beim Verfassen oder Beantworten einer E-Mail greifen Sie bequem auf eine Wegwerf-Mailadresse zurück, statt Ihre Hauptadresse preiszugeben und dann womöglich vom Empfänger zugespammt zu werden. Die Funktion steht allerdings nur zahlenden iCloud+-Kunden zur Verfügung. Sie müssen also entweder zusätzlichen iCloud-Speicherplatz oder das Bundle Apple One abonnieren.

Erstellte Wegwerfadressen verwalten Sie in den Einstellungen.

Tippen Sie unter iOS/iPadOS beim Verfassen einer E-Mail auf die Zeile "Kopie/Blindkopie, Von", sodass sie aufklappt. Nun wählen Sie Ihre Standard-Mail-Adresse aus, die hinter "Account" steht.