Inhaltsverzeichnis iPhone-Akku selbst tauschen: Apples Self-Service-Reparatur ausprobiert Für welche Geräte

Was man bestellen kann

Werkzeuge kaufen oder leihen Selbstreparatur mit Apple-Tools ausprobiert Ersatzteile erfordern Apple-Freischaltung Fazit und Kommentar zu Apples Self-Service-Reparatur Artikel in Mac & i 1/2023 lesen

Wer in der Vergangenheit ein Original-Ersatzteil für sein iPhone oder den Mac kaufen wollte, wurde freundlich abgewiesen: Apples eigene Stores sowie die Vertragswerkstätten boten die Teile nur in Verbindung mit dem Einbau an. Wer selbst schrauben wollte, musste sich mit Nachbauten von Drittanbietern oder ausgemusterten Gebrauchtteilen von Bastlern begnügen.

Apple hat seine Haltung – auch durch Druck aus der Politik – inzwischen überdacht, wohl, um dem Recht auf Reparatur zuvorzukommen. Nachdem seit 2019 bereits freie Werkstätten Ersatzteile bei Apple bestellen dürfen, kündigte der Konzern Ende 2021 das so genannte Self Service Repair Program an: Darin stellt Apple zum einen Reparaturanleitungen für ausgewählte Geräte zum freien Download bereit. Zum anderen können bastelfreudige Kunden Ersatzteile und sogar Spezialwerkzeug von Apple ordern. Nachdem das lange nur in den USA möglich war, wird es seit Dezember 2022 auch in acht europäischen Ländern angeboten, darunter in Deutschland.

Über die Seite www.selfservicerepair.eu gelangt man zum Reparaturportal. Den Webshop für Ersatzteile und Werkzeug betreibt jedoch nicht Apple direkt, sondern die Firma Service Parts Or Tools (kurz: Spot). Der Store sieht auch nicht aus wie eine typische Apple-Seite. Die Handbücher mit Reparaturanleitungen befinden sich im Support-Bereich der Apple-Webseite, sind aber über den Webshop verlinkt.