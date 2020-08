Inhaltsverzeichnis iPhone-Backup: Mit Raspi alle Fotos und Videos bequem lokal archivieren Voraussetzungen Kompilieren im Schnelldurchgang Automatisiertes Backup Blinken lassen Fazit Artikel in c't 18/2020 lesen

Kommt der Hund nicht zum Knochen, muss der Knochen zum Hund: Apple hat sich nie ernsthaft darum gekümmert, dass Nutzer iPhone-Inhalte auf Computern mit Linux-Betriebssystem sichern können. So ist eine rührige Community entstanden, die die Lücke selbst schließen will. Eines dieser Projekte, das Einsichten in iOS-Vorgänge und zahlreiche Linux-Werkzeuge beschert hat, läuft unter der Regie von Martin Szulecki und Nikias Bassen unter dem Namen libimobiledevice schon seit 2007.

Wer seine Daten Apples iCloud nicht anvertrauen will und keinen Mac- oder Windows-Rechner im Zugriff hat, um lokale Archive per iTunes anzulegen, kann auf libimobiledevice zählen. Die erforderlichen Werkzeuge kann man auf diversen Linux-Distributionen als Pakete beziehen, auch für den Mini-Computer Raspberry Pi. Doch die Erfahrungen mit den vorkompilierten Programmen sind nicht immer positiv. Zwar berichten etwa Mint-User von problemlosem Betrieb. Doch Nutzer anderer Distributionen klagen, dass nach manchem iOS-Update Bilder nicht mehr zugänglich sind oder das Pairing des iPhones mit dem Computer scheitert.

Manche dieser Probleme verschwinden, wenn man die Software aus den Quellen kompiliert. Dazu kursieren unterschiedliche Anleitungen. Eine reizvolle hat Justin Pearson auf Basis eines Kompilier-Rezepts von Sam Gleske entwickelt: Die Kompilate sind um Bash- und Python-Skripte ergänzt, sodass der Raspi automatisch Kopien von allen Daten erzeugt, die libimobiledevice auf einem iPhone zugänglich macht. Der Ansatz dürfte Familien-Admins freuen, denn als schlüsselfertiges System nimmt es IT-abstinenten Anwendern jegliche Denkarbeit ab – man muss das iPhone lediglich an den Raspi anschließen und entsperren. Den Rest erledigt der Raspi selbstständig.