Inhaltsverzeichnis iPhone-Sensoren ansteuern: App mit Standort-Infos und Kartenanzeige entwickeln Xcode installieren, ein Projekt anlegen und Frameworks importieren Karte in der App anzeigen Standort-Informationen Berechtigungen abfragen Standort und Bewegung simulieren App auf das Handy übertragen

Ob Sie eine iOS-App entwickeln wollen, die Reisende auf wichtige Orte in der Nähe hinweist, Kunden auf besondere Angebote in der Umgebung aufmerksam macht oder die Routen von Sportlern aufzeichnet – für all diese App-Ideen brauchen Sie Zugriff auf den Standort des Nutzers. Meistens ist es dann auch sinnvoll, die aktuelle Position auf einer Karte direkt in der App anzuzeigen.

Standort-Zugriff und Anzeige auf der Karte klingen komplex und wenig anfängerfreundlich – tatsächlich verwendet man dazu aber Frameworks, die jede Menge Arbeit für einen erledigen. So können auch Swift-Programmieranfänger mit einer handlichen und gut verständliche Anzahl Code-Zeilen eine gute Grundlage für ausgefeiltere Apps entwickeln.

Mit unserer Anleitung entwickeln Sie mit SwiftUI in Xcode auf dem Mac eine Beispiel-App mit Karte und Positionsanzeige. Dabei führen wir Schritt für Schritt durch die Entwicklung: Vom Anlegen des Projekts bis zum Verwalten der App-Berechtigungen. Dass alles funktioniert zeigt zunächst die Simulation in Xcode, anschließend die Ausführung direkt auf dem iPhone.