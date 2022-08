Inhaltsverzeichnis iPhone-Urlaubsvideos mit iMovie am Mac schneiden – noch mehr Tricks 1 Importieren Sie Ihre Lieblings-Shots Live Photos als Film, Übertragung auf den Mac Korrekturen und Effekte Einblendungen und Farbkorrektur So macht es der Profi Artikel in Mac & i 4/2022 lesen

Im ersten Teil dieser Reihe haben wir Ihnen bereits etliche Tipps gegeben, wie Sie Videos aus dem Urlaub mit ihrem Apple-Smartphone am besten aufnehmen. Im zweiten Teil gehen wir in die Tiefe: Viele Ausflugsziele, dutzende Sonnenuntergänge, 5000 Fotos und Videos – und nun? Lassen Sie das schöne Urlaubsmaterial, das Sie gefilmt haben, nicht in Ihrer Cloud verstauben! Mit den folgenden Tricks helfen wir Ihnen, sie zu einem unterhaltsamen, spannenden oder emotionalen Video zu machen.

Im Importfenster von iMovie greifen Sie oben auf die Videos aus der Foto-Mediathek zu. Unten gelangen Sie über "Dateien" an weitere Speicherorte.

1 Importieren Sie Ihre Lieblings-Shots

In einem Urlaub fällt einiges an Bildmaterial an. Markieren Sie Ihre Lieblings-Shots, die unbedingt in das Video kommen sollen, am besten gleich nach der Aufnahme. So übersehen Sie beim Schnitt nichts. Am einfachsten gelingt das, indem Sie in der Fotos-App die Favoriten-Funktion nutzen und Ihre Tops mit einem Herz markieren. Auch den jeweils besten Take von mehreren Aufnahmeversuchen sollten Sie so kennzeichnen, um im iMovie-Import nicht den Überblick zu verlieren.

Bilder aus der Luft, zum Beispiel von einer DJI-Drohne, oder Unterwasser-Aufnahmen einer GoPro geben Ihrem Video noch mal mehr Möglichkeiten, den Urlaub attraktiv zu erzählen. Vor allem für ein schnelles und dynamisches Video benötigen Sie viele einzelne Szenen. Markieren Sie auch hier zeitig die besten Aufnahmen in der App des jeweiligen Herstellers und / oder löschen Sie misslungenes Material. Das verwendbare übertragen Sie auf das iPhone, zum Beispiel in einen Ordner der Dateien-App.