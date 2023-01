Inhaltsverzeichnis iPhone gebraucht kaufen: Worauf Käufer achten sollten 1 iPhone gebraucht kaufen: Günstige Gebrauchthändler finden

2 Preise ermitteln

3 iPhone sicher kaufen und bezahlen iPhone-Hardware prüfen: Optischer Zustand, Tasten und Anschlüsse, Wo-ist-Sperre Kamera, Gesichtserkennung und Funkschnittstellen testen Lautsprecher, Mikrofon und Touchscreen prüfen Akku, Reparaturprogramme Artikel in Mac & i 6/2022 lesen

Ein iPhone muss her, doch das Budget reicht nicht für das neuste Modell? Wer sich auf dem Gebrauchtmarkt umsieht, kann viel Geld sparen. Doch bei Wiederverkäufern, Auktionsplattformen und Kleinanzeigen tummeln sich neben Schnäppchen und bewährten Geräten auch defekte Smartphones und Betrüger. Das Second-Hand-iPhone kann also zum Reinfall werden, wenn man nicht aufpasst. Wie findet man ein faires Angebot und wie stellt man sicher, ob mit dem Gebrauchtgerät alles in Ordnung ist? Unsere Tipps erklären ausführlich, worauf Sie achten sollten und dienen zugleich als Checkliste.

Hilfreich für den Test von Gebrauchtgeräten SIM-Karte und SIM-Werkzeug oder Büroklammer

eigenes iPhone

Lightning-Kabel

Netzteil oder Powerbank

Mac

Holzzahnstocher

Bluetooth-Kopfhörer

Pinsel oder Zahnbürste mit weichen Borsten

Eine Schwacke-Liste, die faire Gebrauchtpreise für Apple-Geräte ausspuckt, gibt es leider nicht. Sie müssen sich also selbst einen Überblick verschaffen, wie viel Ihr Wunschgerät gebraucht kostet. Anlaufstellen sind sogenannte Recommerce-Anbieter wie Rebuy, Backmarket, Zoxs & Co., die sich auf den Wiederverkauf gebrauchter Elektronik spezialisiert haben. Ein großer Vorteil: Die Anbieter geben eine Garantie auf die Geräte, zudem kann man sie auch zurückschicken, wenn sie einem nicht zusagen.

Allerdings hat jeder Anbieter eine eigene Datenbank, auf die nur die wenigsten Preisvergleichsportale zugreifen. Idealo.de etwa kann auch Händler von Gebrauchtgeräten anzeigen. Etwas Zeit können Sie mit handyverkauf.net sparen: Die Seite durchforstet mehrere Recommerce-Anbieter, aber auch Amazons Renewed-Sparte, und listet die Preise je nach Wunsch-Smartphone auf.