Inhaltsverzeichnis iPhones & Co verwalten: Apple Configurator im beruflichen oder privaten Einsatz

Geräte konfigurieren Apps installieren, aktualisieren und Geräte reparieren Geräte für den Unternehmenseinsatz vorbereiten Alternative Tools, Urahnen und Fazit

Apple Configurator 2 (AC2) ist ein Tool, das für jedermann kostenlos im Mac App Store erhältlich ist – ein Mac wird dafür allerdings vorausgesetzt. Das wenige MByte große Werkzeug ist schnell geladen und ohne Kenntnisse installierbar. Sie können damit Konfigurationsprofile erstellen, diese über eine USB-Kabelverbindung oder drahtlos an bis zu 30 Apple-Mobilgeräte gleichzeitig verteilen und verschiedene Befehle für die Geräteverwaltung direkt auf dem Endgerät ausführen.

Auf diesem Wege lässt sich eine große Anzahl von Geräten individuell anpassen: Sie können etwa Software aktualisieren, Apps und Konfigurationsprofile installieren und Hintergrundbilder definieren – aber auch auf Geräteinformationen oder Dokumente kabelgebunden zugreifen.

Den Apple Configurator 2 für macOS gibt es kostenlos im App Store.

Darüber hinaus kann der AC2 Geräte ab iOS 11 dem Apple Business Manager (ABM) für Unternehmen sowie dem Apple School Manager (ASM) für Bildungseinrichtungen bekannt machen (dazu später mehr). Auch die Verbindung zu einem Mobile Device Management System (MDM) ist möglich, ebenso wie das Aktivieren des Betreuungsmodus (Supervised Mode) für besonders tiefgreifende Konfigurationen wie das Deaktivieren von FaceTime, Siri, Safari, dem App Store oder des iCloud-Backups. Dieser Betreuungsmodus eignet sich gut für den Einsatz von Geräten etwa im Einzelhandel, im Außendienst oder im medizinischen Bereich, für den gemeinsamen Gebrauch von Geräten durch Studierende in einem Klassenzimmer, für den Einsatz auf Konferenzen oder für die vorübergehende Ausgabe von iOS-Geräten an Kunden, beispielsweise in Hotels oder Restaurants sowie an Patienten in Krankenhäusern.