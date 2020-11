Inhaltsverzeichnis macOS 11, iOS 14, iPadOS 14: Tipps zu Nachrichten, Karten und Erinnerungen Nachrichten

Gesprächspartner und Gruppen oben anheften



Personen direkt ansprechen



Auf bestimmte Nachrichten antworten



Neue Mac-Funktionen nutzen

Erinnerungen und Aufgaben Artikel in Mac & i 5/2020 lesen

Die neuen Apple-Betriebssysteme macOS 11 Big Sur, iPadOS 14 und iOS 14 wachsen zusammen. Wir zeigen, was das für die Nachrichten-App, Erinnerungen sowie Aufgaben bedeutet.

Nachrichten

Gesprächspartner und Gruppen oben anheften

Neue Nachrichten erscheinen als Sprechblase bei den oben angehefteten Kontakten. (Bild: Apple)

Drücken Sie in der Listenansicht mit dem Finger auf einen Kontakt oder eine Gruppe, bis sich das Kontextmenü öffnet, auf dem Mac klappt es per Sekundärklick / Rechtsklick. Wählen Sie dann „Anheften“. So platzieren Sie den Gesprächspartner mit großem Icon fest über der Liste aller Nachrichten, und er bleibt griffbereit. Zudem zeigt die App neue Nachrichten dieser Personen als kleine Sprechblase am Icon an. Gruppen heften Sie auf gleiche Weise oben fest.

Wollen Sie mehrere Personen nach oben bringen oder wieder aus der hervorgehobenen Ansicht entfernen, drücken Sie oben links auf „Bearbeiten“ und dann „Stecknadeln bearbeiten“. Tippen Sie rechts auf das gelbe Stecknadel-Icon, um eine Person oben anzuheften oder auf den grauen Minus-Button, um eine Person oder Gruppe zu entfernen. Sie erscheint anschließend wieder in der chronologisch sortierten Liste. Öffnen Sie am Mac per Rechtsklick (oder Control + Mausklick) auf eine angeheftete Person das Kontextmenü und wählen „Loslösen“.