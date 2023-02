Inhaltsverzeichnis macOS 13 Ventura: Die wichtigsten Fragen und Antworten Arbeit mit Berechtigungen und Anmeldeobjekten Netzwerkumgebung, Zeitplan, Fensterln Stage Manager durchdringen Artikel in Mac & i 1/2023 lesen

macOS 13 alias Ventura ist seit dem 24. Oktober 2022 verfügbar. Mit dem neuen Betriebssystem schneidet Apple alte Zöpfe ab, baut gewohnte Funktionen um und sorgt an manchen Stellen auch für Konfusion. Wir haben uns deshalb wichtige Themenbereiche vorgenommen, die auch langjährige Mac-Nutzer in Ventura verwirren könnten.

In den renovierten Systemeinstellungen liegen so beispielsweise einige verloren geglaubte Optionen lediglich an einem anderen Ort. Manches hat Apple aber tatsächlich entfernt, so dass man sich anderweitig behelfen müssen: Diese Funktionen lassen sich aber über Umwege weiterhin einstellen, wie wir im Folgenden zeigen. Und auch der Stage Manager bietet mehr als zunächst offensichtlich.

Wo kann ich einstellen, nach welcher Zeit der Inaktivität macOS Ventura das Display abschaltet oder den Bildschirmschoner aktiviert? In der Systemeinstellung "Batterie/Energie sparen" und "Bildschirmschoner" fehlen die von den Vorversionen bekannten Einstellungen.