Inhaltsverzeichnis macOS: iPhone, Fotokamera oder Actioncam als Webcam nutzen iPhone oder iPad als Webcam nutzen

System- oder Spiegelreflex-Kamera einbinden

Action-Cams, HDMI-Capture und die richtige Einstellung Artikel in Mac & i 4/2020 lesen

Wer weder eine externe Webcam noch die in vielen Macs verbaute iSight-Kamera einsetzen möchte, hat verschiedene Optionen. Welche genau, haben wir in einem eigenen Artikel zusammengefasst. In diesem Beitrag geben wir wichtige Tipps und Tricks.

iPhone oder iPad als Webcam nutzen

Natürlich kann man ausschließlich mit einem iPhone oder einem iPad an einer Videokonferenz teilnehmen, denn die meisten Dienste stellen iOS-Apps bereit. Allerdings ist selbst das größte iPad kleiner als die meisten Mac-Bildschirme und nicht in der Lage, einen Bildschirm freizugeben. Besser ist es, das iPad oder iPhone mit seiner hervorragenden Rückkamera oder der mehr als brauchbaren FaceTime-Kamera am Mac zu betreiben.

Laden Sie sich zunächst die kostenlose App Iriun aus dem iOS-App Store sowie den gleichnamigen Treiber für macOS herunter und installieren Sie den Treiber. Stellen Sie sicher, dass sich Mac und iPhone im selben WLAN befinden. Außerdem sollte der Akku aufgeladen oder das iPhone an ein Netzteil angeschlossen sein. Starten Sie nun Iriun Webcam auf dem Mac und dem iPhone. Nach kurzer Zeit erscheint eine Live-Vorschau im Programmfenster. Nun können Sie die „Iriun Webcam“ in der Videokonferenzsoftware Ihrer Wahl als Kamera auswählen. Mit FaceTime arbeitet die Lösung leider nicht zusammen, mit Skype und Zoom nur per Chrome-Browser.