macOS: Systemweiter Shortcut für Skript

Für macOS habe ich ein Kommandozeilenprogrämmchen geschrieben, das ich gerne per Tasten-Shortcut ausführen möchte, und zwar systemweit. Wie geht das?

Über die mit macOS mitgelieferte Automator-App. Legen Sie darin eine neue Schnellaktion an, wählen aus der Liste der Aktionen "Shell-Skript ausführen" und ziehen diese nach rechts in das freie Feld. Als Shell, die Ihr Programm ausführen soll, genügt in der Regel die schlanke /bin/sh. Ins Eingabefeld darunter tragen Sie den Namen Ihres Programms inklusive Pfad ein. Über den Knopf "Ausführen" sollten Sie die Aktion testen, bevor Sie ihr einen Tastenkurzbefehl zuweisen. Um den Warnhinweis zu unterdrücken, dass das Shell-Skript keine Eingaben bekommt, setzen Sie den Haken bei "Eingabe dieser Aktion ignorieren". Der Name, unter dem Sie die Schnellaktion speichern, erscheint nun in den Systemeinstellungen unter Tastatur/Tastaturkurzbefehle/Dienste/Allgemein.

Dort können Sie der Aktion den gewünschten Shortcut vergeben. Das Dialogfenster weist Sie leider nicht darauf hin, ob er bereits vergeben ist. Bei Recherchen, welche Tastenkombinationen noch frei sind, hilft die Apple-Support-Seite "Mac keyboard shortcuts". Im Zweifel gilt: Probieren geht über Studieren.

Über den integrierten Automator können Sie unter macOS systemweite Tastenkurzbefehle für eigene Skripte definieren.

