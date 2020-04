Acht Sicherheitslücken in Googles Webbrowser Chrome geschlossen

Googles Chrome ist unter Linux, macOS und Windows verwundbar. Insgesamt haben die Entwickler in der aktuellen Version 81.0.4044.122 acht Sicherheitslücken geschlossen. Das Angriffsrisiko gilt als "hoch".

Wie gewohnt, veröffentlicht Google in einer Warnmeldung kaum Details zu den Schwachstellen. Damit wollen sie Angreifern so wenig Infos wie möglich an die Hand geben. So wollen sie das Zeitfenster vergrößern, in dem Nutzer die abgesicherte Version ohne Attacken zu befürchten installieren können.

Die knappen Beschreibungen der Lücken lesen sich so, dass Angreifer über Speicherfehler Schadcode auf Computer bringen und ausführen könnten.

Beispielsweise unter macOS und Windows findet die Aktualisierung automatisch im Hintergrund statt, wenn man den Browser schließt und wieder öffnet. Steht ein Update zur Installation bereit, wird das Dreipunkt-Menü oben rechts eingefärbt dargestellt. Ist es beispielsweise rot hinterlegt, wurde das Update vor über einer Woche veröffentlicht, aber noch nicht installiert. In so einem Fall öffnet man das Menü und klickt auf "Google Chrome aktualisieren". (des)