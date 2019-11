Angriffe auf Trusted Platform Modules von Intel und STMicroelectronics

Abermals weisen Sicherheitsforscher bedenkliche Schwachstellen in zertifizierten Trusted Platform Modules (TPMs) nach. Der Angriff TPM-Fail kratzt am grundsätzlichen TPM-Konzept. Denn erstens soll ein solches TPM kryptografische Geheimnisse besonders sicher schützen, und zwar als zusätzliche Instanz unabhängig von Hauptprozessor und Betriebssystem. Zweitens durchlaufen derartige TPMs aufwendige Zertifizierungen in Speziallabors, die sie auf Schwachstellen abklopfen.

TPM-Fail weist nun am Beispiel des TPM-Chips STMicroelectronics ST33TPHF2ESPI und des weit verbreiteten Firmware-TPMs Intel fTPM 2.0 nach, dass der Schutz zu schwach ist: Den Experten gelang es jeweils, den geheimen Schlüssel für den Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) durch eine im Prinzip altbekannte Timing-Attacke auszulesen.

Übersehene Schwachstellen

Außerdem haben Zertifizierungen diese Schwachstellen übersehen: Beide TPM-Implementierungen erfüllen laut ihren Herstellern die Vorgaben von FIPS 140-2, das ST33TPHF2ESPI zusätzlich die nach Common Criteria Evaluation Assurance Level 4+ (CC EAL 4+).

Schließlich zeigen die Reaktionen von Intel und STMicroelectronics (ST), dass trotz koordinierter Veröffentlichung mit langen Geheimhaltungsfristen noch Firmware-Updates fehlen – ganz abgesehen davon, dass das Patchen der Firmware sehr aufwendig sein kann.