(Bild: BSI / Cyber-Sicherheits-Umfrage 2016)

Das BSI ruft IT-Sicherheitsverantwortliche zur Teilnahme an seiner diesjährigen Online-Umfrage auf. Die Auswertung soll der Einschätzung der aktuellen Bedrohungslage und der Entwicklung von Gegenstrategien dienen.

Auch in diesem Jahr führt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Rahmen seiner Allianz für Cybersicherheit eine Online-Umfrage durch. Die so genannte "Cyber-Sicherheits-Umfrage" 2017 richtet sich laut Pressemitteilung des BSI an IT-Sicherheitsverantwortliche in deutschen Unternehmen, Behörden und anderen Institutionen.

Auf Basis der Antworten will das BSI nach eigenen Angaben die aktuelle Situation der IT-Sicherheit in Deutschland einschätzen und praktische Lösungsansätze, Handlungsempfehlungen und Beratungsschwerpunkte für Unternehmen ableiten . Die anonyme Teilnahme ist ab sofort bis zum 30. November auf der Website der Allianz für Cybersicherheit möglich.

Ergebnisse werden 2018 veröffentlicht



Die Sicherheitsumfrage beinhaltet Fragen wie "War Ihre Institution in den Jahren 2016/2017 das Ziel von Cyber-Angriffen?" oder "Von welchen Gruppen von Cyber-Angreifern wird in den kommenden zwei Jahren die größte Bedrohung ausgehen?". In den vergangenen Jahren nahmen jeweils mehrere hundert Firmen teil. Am 18. Januar 2018 sollen die Ergebnisse der aktuellen Umfrage veröffentlicht werden. Interessierte können sich die Resultate der Vorjahre ab 2014 als PDF-Dateien herunterladen. (ovw)