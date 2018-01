Hacker dringen weiter in die Spielkonsole Switch vor und haben eine Sicherheitslücke von offenbar großer Tragweite gefunden. Ein Software-Patch soll wirkungslos sein.

Das Hacker-Team fail0verflow ist eigenen Angaben zufolge auf eine brisante Sicherheitslücke in Nintendos Spielkonsole Switch gestoßen. Davon sollen alle derzeit existierenden Switch-Modelle betroffen sein. Die Hacker behaupten, dass Nintendo die Lücke nicht patchen könne. Erst eine Hardware-Revision könne Abhilfe verschaffen.

Bei der Schwachstelle handelt es sich um einen Boot-ROM-Bug. Dabei setzt fail0verflow am entsprechenden Chip der verbauten Tegra-Hardware von Nvidia an. Im Boot-ROM befindet sich beispielsweise der Programmcode zum Initialisieren und Starten der Konsole. Der Angriff findet offenbar direkt auf die Hardware statt, sodass ein Software-Patch nicht hilft.

Wie ein Übergriff abläuft, führen die Hacker nicht aus. Sie demonstrieren lediglich ein kurzes Video, in dem sie nach dem Einschalten der Switch Text über den Bildschirm wandern lassen. Erst nach dieser Demonstration erscheint das Menü der Konsole. Ob der Exploit mit allen Firmware-Versionen funktioniert, ist derzeit unbekannt. Da die Lücke unpatchbar sein soll, liegt das jedoch nahe.

In case it wasn't obvious, our Switch coldboot exploit:

* Is a bootrom bug

* Can't be patched (in currently released Switches)

* Doesn't require a modchip to pull offhttps://t.co/LLadlEmm44