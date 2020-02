Bruce Schneier hält die Abschluss-Keynote der secIT 2020

Am 25. und 26. März treffen sich IT-Security-Interessierte in Hannover zum Informationsaustausch auf der secIT 2020. Dabei stehen die Inhalte und konkrete Ansätze für den Security-Alltag im Vordergrund. Für echten Mehrwert haben die Redaktion von c't, iX und heise Security einen großen Teil des Vortrags- und Workshopsprogramms zusammengestellt. Damit es ein rundes Event wird, hält Kryptopapst Bruce Schneier die Abschluss-Keynote.

Ein Blick in die Zukunft

In seinem Vortrag "Incident Response der Zukunft" referiert Schneier darüber, wie Unternehmen sich nach einem IT-Sicherheitsvorfall am effektivsten verhalten sollten, um den Schaden so gut es geht zu begrenzen.

Oft ist es nur eine Frage der Zeit, bis es knallt. Deswegen ist es unerlässlich, angemessen und strukturiert auf solche Vorfälle zu reagieren. Der Vortrag beleuchtet die psychologischen und wirtschaftlichen Aspekte der Vorfallsreaktion (Incident Response). Dabei müssen Response-Techniken den Menschen an passenden Stellen ergänzen und unterstützen und ihn nicht ersetzen.

Was das konkret bedeutet, kann das Informationsstrategiekonzept "OODA-Loop" aus dem militärischen Bereich veranschaulichen. Die Abkürzung steht für Oberserve (beobachten), Orient (orientieren), Decide (entscheiden) und Act (handeln). Dieser Kreislauf ist essenziell, um Incident Response adäquat umzusetzen, und ein wichtiger Baustein für die IT-Security der kommenden Jahrzehnte.

Weitere Highlights

Mr. Schneier verschwindet nach der Keynote aber nicht gleich und steht noch im Anschluss an die secIT 2020 am 27. März im Special Event "secIT Expert Lounge: Cyberwar und Schutzkonzepte – Bruce Schneier über die IT-Sicherheit der Zukunft" für Fragen bereit.

In seinem Vortrag "Cyber Risk Perception & Resilience" nimmt Oberstleutnant Volker Kozok Besucher mit auf einen Ausflug in die Welt der Unsicherheit.

Bei diesem moderierten dreistündigen Event tauschen sich die Teilnehmer mit Schneier über verschiedene Aspekte der IT-Sicherheit aus. Mister Schneier wird dabei zwei Stunden zur Verfügung stehen und natürlich auch Fragen beantworten. Es besteht die Möglichkeit, vorab Fragen einzureichen (askbruce@heise.de). Mehr Infos zu diesem Event ist hier zu finden.

Darüber hinaus haben die heise-Redaktionen noch spannende Vorträge wie "Cyberangriffe gegen Unternehmen: Erste Ergebnisse einer repräsentativen Unternehmensbefragung in Deutschland" von Prof. Dr. Gina Rosa Wollinger und "Durchbruch beim Quantencomputing – wie sieht die Verschlüsselung der Zukunft aus?" mit Dr. Reinhard Wobst und Klaus Schmeh organisiert. Mehr Infos zu den Vorträgen stehen hier.

Außerdem finden noch Workshops wie "AI Security, AI Safety, Security AI – Mensch und Maschine, wer beschützt hier wen?" und "Windows 10 sicher im Unternehmen" statt. Weitere Infos zu den redaktionellen Workshops sind hier.

Aber auch unsere Partner bieten Expert Talks, Vorträge und Workshops an. Im Messebereich warten rund 50 Aussteller darauf, mit den Fachbesuchern ins Gespräch zu kommen.

Jetzt Tickets sichern

Die secIT findet am 25. und 26. März 2020 im Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Karten gibt es im Ticketshop ab 65 Euro. Am Ende des ersten Tages findet die secIT-Party statt, zu der alle mit einer Tageskarte freien Eintritt haben. (des)