Nutzer des Web-Browsers Chrome erhalten in Kürze ein automatisches Update auf Version 70. Mit an Bord sind eine ganze Reihe von Security-Fixes.

Google hat die erste stabile Version (Stable Channel) der 70er-Reihe des Web-Browsers Chrome für Windows, macOS und Linux veröffentlicht. Sie enthält insgesamt 23 Security-Fixes; sechs von ihnen schließen Sicherheitslücken, deren Bedrohungsgrad als hoch eingestuft wird. Unter anderem ermöglichen sie Angreifern unter bestimmten Voraussetzungen die Codeausführung aus der Ferne und das Verschleiern von Website-Adressen (URL-Spoofing).

In einem Blogeintrag kündigten die Entwickler an, das Update auf die neue Chrome-Version 70.0.3538.67 in den kommenden Wochen und Monaten über den regulären Update-Prozess zu verteilen. Nähere Informationen zu den geschlossenen Sicherheitslücken sind Logeinträgen bei Google Git zu entnehmen.

(ovw)