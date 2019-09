Cisco führt halbjährlichen Patchday ein

Der Netzwerkausrüster Cisco stellt Sicherheitspatches für sein Router- und Switch-Betriebssystem IOS und IOS EX von nun an halbjährlich in einem Paket gesammelt zur Verfügung. Das soll immer im März und September geschehen.

Wie aus einer Ankündigung hervorgeht, hat Cisco in diesem Monat zwölf Sicherheitswarnungen und mehrere Sicherheitsupdates veröffentlicht. Alle Lücken sind mit dem Bedrohungsgrad "hoch" eingestuft.

Nutzen Angreifer die Schwachstellen erfolgreich aus, könnten sie unter Umständen Root-Zugriff auf Systeme bekommen und eigene Befehle ausführen. Außerdem könnten sie Geräte via DoS-Attacken lahmlegen. Viele Angriffe sollen über das Internet und ohne Authentifizierung möglich sein. Admins sollten die Patches zeitnah installieren.

Warum Sammel-Updates?

In der Ankündigung steht, dass die Einführung eines Patchdays mit Sammel-Updates auf das Feedback von Kunden zurückgeht. Infolge von kritischen Sicherheitspatches bleibt zu hoffen, dass Cisco diese künftig außer der Reihe zügig veröffentlicht.

Liste nach Bedrohungsgrad absteigend sortiert:

(des)