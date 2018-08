Durch den Schlag gegen Webstresser.org haben DDoS-Angriffe im deutschsprachigen Raum klar nachgelassen. Grund zur Entwarnung ist das aber nicht.

Nach der Stilllegung des DDoS-on-Demand-Dienstes Webstresser.org stabilisiert sich die Zahl der DDoS-Angriffe weiter. Der Online-Marktplatz für DDoS-Angriffe wurde im April von Strafverfolgungsbehörden vom Netz genommen, was dazu führte, dass die Sicherheitsfirma Link11 im Anschluss ein deutlich gesunkenes Niveau von Angriffen feststellte. Dieser Trend setzt sich weiter fort: Gegenüber Mai ist die Anzahl der von Link11 festgestellten DDoS-Angriffe um fast 70 Prozent gesunken.

DDoS-Angriffe

Beim Distributed Denial of Service (DDoS) handelt es sich um eine Angriffstechnik, bei der Hacker die Kontrolle über eine ganze Gruppe von Rechnern übernehmen und von dort aus massenweise Anfragen an einen Ziel-Server schicken, um diesen lahmzulegen. So können die Angreifer verhindern, dass die auf dem Server gehosteten Webseiten und Dienste von legitimen Anwendern genutzt werden können.