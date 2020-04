Die heisec-Tour *online*: Richtige Vorbereitung ist mehr als die halbe Miete

Die diesjährige heise-Security-Konferenz widmet sich dem Thema der Vorbereitung auf IT-Security-Vorfälle wie eine Emotet-Infektion, die sogar die Existenz des Unternehmens gefährden kann. Die Veranstaltung vermittelt einen fundierten Überblick und konkretes Praxiswissen, wie Sie Ihre Firmen-IT richtig auf den Ernstfall vorbereiten und wird erstmalig virtuell stattfinden.

Eigentlich wollten wir das Programm an fünf verschiedenen Orten präsentieren. Doch leider ist uns da etwas dazwischengekommen. Aber selbstverständlich arbeiten wir seither mit Hochdruck daran, dieses Event trotzdem stattfinden zu lassen – und zwar ohne Infektionsgefahr. Die heise-Security-Tour wird dazu komplett online durchgeführt.

Sie können also ganz bequem und ohne Gefahr aus dem Büro oder vom Homeoffice aus daran teilnehmen. Dabei beschränken wir uns jedoch nicht auf lieblos hintereinander gehängte Videostreams, sondern übertragen in einem neuartigen Format möglichst viele der Benefits einer realen Präsenzveranstaltung in die virtuelle Welt. Es wird also weiterhin die Möglichkeit geben, nach den Vorträgen in kleinen Gruppen mit den Referenten zu diskutieren, neue Kontakte zu knüpfen und Face to Face mit den Kollegen zu plauschen.

Kompetent und 100% herstellerunabhängig

Im Rahmen der 100% herstellerunabhängigen Konferenz stellen von der Redaktion ausgewählte Experten die relevanten Konzepte, Techniken und Produktkategorien vor. Abgerundet wird das ganze durch eine technikerfreundliche Präsentation von rechtlichen Anforderungen im Rahmen von DSGVO und einem Ausblick auf das vor der Tür stehende IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Die Veranstaltung richtet sich somit an technische Experten, Netzwerkadministratoren und Netzwerkplaner, Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche – auch und gerade in kleineren und mittleren Unternehmen.

Wir bieten diese virtuelle Ausgabe der heise Security Tour an zwei Terminen an: am 9. Juni und am 18. Juni 2020. Die Teilnahme kostet regulär 509 Euro; bis zum 5.Mai gilt jedoch noch der Frühbuchertarif von 479 Euro. Weitere Informationen, das Programm und die Möglichkeit sich anzumelden, finden Sie auf der Konferenzseite zur

