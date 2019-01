Google löst in Chrome 72 mehr als 50 Sicherheitsprobleme

Wer mit Chrome im Internet surft, sollten den Browser aus Sicherheitsgründen unter Linux, macOS und Windows auf die aktuelle Ausgabe 72.0.3626.81 aktualisieren. Insgesamt hat Google darin 58 Sicherheitsprobleme gelöst.

Bislang sind zu den Lücken kaum Details bekannt. Weitere Infos will Google erst veröffentlichen, wenn genügend Nutzer die abgesicherte Version installiert haben. In einer Sicherheitswarnung zeigen die Entwickler auf, dass das Angriffsrisiko für die meisten Schwachstellen mit "hoch" eingestuft ist. Nur eine Lücke ist mit der Einordnung "kritisch" versehen.

Trotz fehlender Details ist aufgrund der Einstufungen davon auszugehen, dass Angreifer viele Lücken aus der Ferne zum Ausführen von Schadcode ausnutzen könnten. Das ist äußerst gefährlich, da Computer in so einem Fall in der Regel als komplett kompromittiert gelten.

Jetzt Aktualisieren

Das Update sollte kurzfristig automatisch geschehen. Um das beispielsweise unter Windows zu beschleunigen, kann man neben der Adressleiste ganz rechts auf die drei vertikal angeordneten Punkte klicken. In den Einstellungen klickt man unter "Hilfe" auf den Punkt "Über Google Chrome". Dann folgt eine automatische Prüfung auf Updates. Ist eine neue Version verfügbar, muss man den Download abwarten und den Browser über eine anschließend erscheinende Schaltfläche für die Aktualisierung neu starten. (des)