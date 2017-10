Das Festnageln von Zertifikaten sollte gegen Missbrauch schützen. In der Praxis wurde es jedoch selten eingesetzt. Zu kompliziert und zu fehlerträchtig lautet nun das Verdikt; demnächst soll die Unterstützung aus Chrome wieder entfernt werden.

HTTPS Public Key Pinning (HPKP) ist angetreten, das Web etwas sicherer zu machen. Damit ist es jetzt wohl vorbei. Google mustert den nur wenig genutzten Standard demnächst aus, wie Chrome-Entwickler Chris Palmer in einer Mail ankündigt. Gründe sind die nach wie vor niedrige Verbreitung sowie die Gefahr, seine Nutzer selbst auszusperren. Als Ersatz soll Googles Lieblingsprojekt Certificate Transparency herhalten.

Mit HPKP kann ein Webseitenbetreiber dem Browser seiner Web-Seiten-Besucher mitteilen, dass er immer Zertifikate etwa von Letsencrypt oder RapidSSL verwendet. Taucht beim nächsten Besuch dann ein Zertifikat einer anderen Zertifizierungsstelle auf, läuft etwas schief und der Browser lehnt die offensichtlich kompromittierte Verbindung ab. Das schützt sowohl gegen die von einer CA missbräuchlich ausgestellten Zertifikate als auch vor Einbrüchen in deren Infrastruktur, bei denen sich die Angreifer mit passenden Zertifikaten eindecken. Beides ist in der Praxis schon real vorgekommen.

Zu kompliziert

HPKP hat dennoch keine große Verbreitung gefunden, weil die Einrichtung nicht ganz trivial ist. So fand etwa Scott Helme, dass 2016 von den Top 1 Million Sites von Alexa nur 375 HPKP nutzten; Palmers eigene Scans ergaben sogar noch niedrigere Zahlen. Das Verfahren geriet in den vergangenen Monaten vermehrt in die Kritik, nachdem einige Seitenbetreiber sich selbst beziehungsweise ihre Besucher ausgesperrt hatten. Das kann etwa passieren, wenn ein Seitenbetreiber seine eigenen Schlüssel festnagelt und ihm diese dann wie auch immer abhanden kommen. Oder er legt sich via HPKP auf Intermediate CAs fest und der Zertifizierer nimmt deren Unterschriftszertifikate aus dem Betrieb.

Deshalb soll Chrome mit Version 67, die Ende Mai 2018 fällig wird, die Unterstützung für das dynamische Pinning aufgeben. Die im Browser eingebauten statischen Pins bleiben vorerst erhalten; sie sollen erst verschwinden, wenn alle Zertifikate via Certificate Transparency erfasst sind. Da IE/Edge und Safari das Pinning ohnehin nie unterstützten, bleiben damit nur noch Firefox und Opera. Nachdem sich Mozilla in TLS-Fragen in jüngster Zeit recht eng an Google orientiert, dürfte dies das Ende von HPKP bedeuten. Wer es schon im Einsatz hat, muss sich deshalb jedoch keine Sorgen machen; der Wegfall der Unterstützung hat keine Einschränkung des Betriebs zur Folge.

Alternative CT

Als Alternative zum Pinning preist Google sein aktuelles Lieblings-Projekt an: Certificate Transparency (CT) soll mittelfristig alle CAs dazu zwingen, ihre ausgestellten Zertifikate in einem manipulationssicheren Log zu protokollieren. Anders als etwa Pubic-Key-Pinning kann dies den Missbrauch von Zertifikaten nicht verhindern. Google setzt offenbar darauf, dass schon die erzwungene Transparenz letztlich zu mehr Sicherheit führen wird.

