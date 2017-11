Nintendos Switch ist angeschlagen: Hacker sind in die Spielkonsole vorgedrungen und können mit ihrem Exploit in Verbindung mit einer bestimmten Firmware eigenen Code ausführen. Als vollständig geknackt gilt die Konsole aber noch nicht.

Der Hacker Cody Brocious hat Nintendos Switch eigenen Angaben zufolge erfolgreich attackiert und ist nun in der Lage eigenen Code auszuführen. Dabei ist er aber offenbar noch nicht bis zur Kernel-Ebene vorgedrungen. An diesem Punkt wäre die Konsole vollständig geknackt. Außerdem soll der Exploit ausschließlich mit der Firmware 3.0.0 der Spielkonsole funktionieren.

Nichtsdestotrotz ist das Nintendo ein Dorn im Auge. Schließlich führt so etwas in der Regel immer dazu, dass man auf einer gehackten Konsole Raubkopien abspielen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt ist darüber aber nichts bekannt.

Brocious gibt an, dass er sich im User-Mode beweget und dort Code ausführen kann. Das öffnet Tür und Tor etwa für Homebrew-Anwendungen. Aktuell gibt es aber nur einen Port vom originalen Doom, der aber noch nicht korrekt laufen soll. Das Libreto-Team um den Emulator RetroArch für diverse Konsolen wie das NeoGeo und SNES hat bereits eine Anpassung für Nintendos Switch angekündigt.

Welp, Pegaswitch now has userland arbitrary code execution. Pretty sure this marks the end of my Switch hacking days -- accomplished my goal! :) Huge thanks to the #ReSwitched team and especially kgsws for his amazing JOP work! #MissionAccomplished