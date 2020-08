Heise-Webinar: Wir bereiten Sie auf den Datenschutz-Ernstfall vor

In dem heise Security Webinar Vorbereitung auf den Datenschutz-Ernstfall! behandeln wir die Anforderungen an die IT-Sicherheit in Unternehmen und die Meldepflichten nach Data-Breaches. Dabei analysieren wir einen Datenschutz-GAU und zeigen auf, wie unangenehm er werden kann. Da drohen Bußgelder ebenso wie mögliche Auskunfts- und Schadensersatzansprüche der Betroffenen.

Joerg Heidrich, Justiziar und Datenschutzbeauftragter von Heise Medien, bereitet Sie am 6. Oktober 2020 um 11 Uhr ohne juristisches Kauderwelsch auf alle Eventualitäten im Umgang mit sensiblen Daten vor. Die richtigen Fragen dazu stellt als Moderator Jürgen Schmidt, leitender Heise-Redakteur für alle Fragen der IT-Sicherheit.

Musterbeispiel Buchbinder

Ein Fall zeigt exemplarisch, wie leicht auch ein großes Unternehmen gegen fundamentale Grundsätze des Datenschutzes verstoßen kann: Anfang des Jahres fanden sich die Daten von 3 Millionen Kunden des Autovermieters Buchbinder frei zugänglich im Netz. Da kommen Fragen diverse Fragen hoch, zum Beispiel danach, welche Daten überhaupt wie lange gespeichert werden dürfen. Diese werden im Webinar behandelt.

Das Webinar richtet sich unter anderem an Datenschutzbeauftragte, Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche, Netzwerkadministratoren und technische Experten in Unternehmen und Behörden. Der Preis für die Teilnahme an der Veranstaltung, die auch Raum für Fragen der Teilnehmer lässt, beträgt 99 Euro. Anmelden können Sie sich hier. (anw)