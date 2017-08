Wenn es brennt, regiert schnell die Panik. Das gilt ganz besonders für Einbrüche in die IT von kleineren und mittleren Unternehmen. Mit der richtigen Vorbereitung bekommt man die Situation schnell unter Kontrolle und kann den Schaden minimieren.

Wie groß ist die Gefahr, dass Ihre Firma das Ziel eines erfolgreichen Angriffs zur Spionage oder Sabotage wird? Wirklich vernachlässigbar? Die Erfahrung zeigt, dass professionelle Hacker längst auch kleinere und mittlere Unternehmen ins Visier nehmen – und sei es nur, um sie anschließend zu erpressen.

In den ersten Stunden nach der Entdeckung eines Einbruchs entscheidet sich, ob es gelingt, den Schaden einzugrenzen und den Vorfall aufzuklären. Denn in der aufkommenden Panik werden häufig Chancen verpasst und Beweise vernichtet. Das gilt auch und besonders bei Einbrüchen in die IT-Infrastruktur von Unternehmen.

Jetzt vorbereiten

Nur mit der richtigen Vorbereitung haben IT-Verantwortliche die Chance, richtig zu reagieren und somit den Schaden zu minimieren. Während große Konzerne dafür eigene Profis und ganze Computer Emergency Response Teams (CERTs) beschäftigen, besteht gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen eine Menge Nachholbedarf.

Christoph Fischer, der sich seit Jahrzehnten auf die Beratung von Unternehmen bei der Bewältigung von Cyber-Crime-Vorfällen aller Art spezialisiert hat, bereitet Sie in unserem heise-Security-Webinar zu Incident Response auf den Ernstfall vor.

Schwerpunkte seines etwa 45-minütigen Vortrags sind



typische Abläufe bei IT-Vorfällen

die richtige Vorbereitung

eine Checkliste für den Ernstfall

Das alles garniert Fischer mit praktischen Tipps aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz. Anschließend ist dann auch reichlich Zeit für Ihre Fragen.