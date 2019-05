Humble Book Bundle "Hacking 2.0": IT-Security-Bücher ab einem Euro

Wer sein Wissen im Bereich IT-Sicherheit erweitern möchte, findet im Humble Store derzeit einen guten Ausgangspunkt für dieses Ziel. Denn dort gibt es noch für knapp zwei Wochen das Book Bundle "Hacking 2.0".

Wie meist im Humble Store gilt: Je mehr man für das Bundle bezahlt, desto mehr Bücher enthält es. Für einen US-Dollar (umgerechnet rund 89 Cent) bekommt man Chris Eagles legendäres IDA Pro Book, Joseph Kongs Designing BSD Rootkits: An Introduction to Kernel Hacking, Richard Bejtlichs The Practice of Network Security Monitoring: Understanding Incident Detection and Response, Tobias Kleins A Bug Hunter's Diary: A Guided Tour Through the Wilds of Software Security und Hacking the Xbox: An Introduction to Reverse Engineering von Andrew "bunnie" Huang.

Evergreens und aktuelle Titel

Wenn man etwas mehr Geld – nämlich insgesamt 8 oder auch 15 Dollar – in die Hand nimmt, gesellen sich zu den genannten Klassikern noch fünf beziehungsweise 10 teils sehr aktuelle Titel – darunter etwa das 2017 erschienene Attacking Network Protocols: A Hacker's Guide to Capture, Analysis, and Exploitation von James Forshaw, Jean-Philippe Aumassons Serious Cryptography: A Practical Introduction to Modern Encryption von 2018 oder auch Malware Data Science: Attack Detection and Attribution von Joshua Saxe (ebenfalls 2018).

Nach dem Kauf stehen die (DRM-freien) Bücher laut Beschreibung als PDF, EPUB und MOBI zum Download bereit. Details und Buchbeschreibungen finden Interessierte auf der Angebotsseite im Humble Store. (ovw)