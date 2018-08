Von Datenschutz über Malware-Analyse bis hin zur Kryptografie: Im Humble Bundle gibt's derzeit (englischsprachige) Cybersecurity-Bücher für unter einen Euro.

Security-Fans, die ihren digitalen Bücherschrank um ein paar bewährte, aber keineswegs veraltete Klassiker aus dem Wiley-Verlag erweitern möchten, sollten einen Blick auf das E-Book-Paket "Cybersecurity 2.0" im Humble Store werfen. Das – noch rund sieben Tage erhältliche – Book Bundle bietet einen abwechslungsreichen und hochwertigen Querschnitt durch verschiedenste Themenbereiche der IT-Sicherheit in Theorie und Praxis. Voraussetzung für die Lektüre sind allerdings ausreichende Englischkenntnisse.

Bereits ab 1 US-Dollar beziehungsweise 86 Cent gibt es den Datenschutz-Klassiker "Secrets and Lies" von Kryptografie- und IT-Security-Experte Bruce Schneier. Ebenfalls inklusive sind drei weitere Bücher: Chris Anleys "Shellcoder's Handbook", Adam Shostacks "Threat Modeling" sowie Eldad Eilams "Reversing", das wohl bekannteste Einsteigerbuch ins Reverse Engineering.

Insgesamt 14 Bücher für knapp 13 Euro

Wer ein klein wenig tiefer in die Tasche greift und 8 US-Dollar beziehungsweise 6.90 Euro hervorkramt, erhält fünf weitere Bücher – unter anderem mit Tipps zur Netzwerk-Traffic-Analyse ("Wireshark for Security Professionals") und praktischen Hinweisen zum Zerlegen von Schadcode ("Malware Analyst's Cookbook").

Die aus insgesamt 14 Büchern bestehende Deluxe-Variante des Bundles (unter anderem mit Wil Allsopp's "Advanced Penetration Testing" und einem Buch zur Analyse von Kryptowährungen von Nick Furneaux ) kostet 15 US-Dollar beziehungsweise 12.94 Euro.

Nach dem Kauf stehen die Bücher als PDFs und in einigen Fällen zusätzlich in den E-Reader-Formaten EPUB und MOBI sowie im PRC-Format zum Download bereit. Sie sind DRM-frei und können wahlweise via Direktlink oder BitTorrent heruntergeladen werden. Weitere Details und Buchbeschreibungen finden Interessierte auf der Angebotsseite im Humble Store. (ovw)