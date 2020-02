Humble Book Bundle für Security-Nerds und die, die es werden wollen

Das aktuelle Humble Book Bundle Cybersecurity 2020 lockt mit insgesamt 20 E-Books in englischer Sprache. Darunter finden sich auch zwei Werke des Krypto-Experten Bruce Schneier.

Wer lediglich 1 Euro investiert, bekommt bereits sieben Bücher. Darunter auch die beiden Werke "Secret & Lies" und "We Have Root" von Schneier. Dank den beiden E-Books "Reversing: Secrets of Reverse Engineering" und "The Shellcoder’s Handbook" sollen auch Pentester mit dem kleinsten Paket glücklich werden.

Für Forensiker und Malware-Analysten

Ab 7,50 Euro komme sechs weitere Bücher dazu. Leser finden in Titeln wie "Malware Analyst’s Cookbook" und "Wireshark for Security Professionals" vor allem Wissen zu Malware- und Netzwerkanalyse.

Wer bereit ist 13,50 Euro zu zahlen, bekommt noch Werke wie "Investigating Cryptocurrencies" und "The Art of Memory Forensic" oben drauf. Das Humble Book Bundle Cybersecurity 2020 läuft noch bis 9. März.

Die E-Books kommen in den Formaten ePub, MOBI, PDF und PRC daher und sie sind frei von DRM-Maßnahmen. (des)