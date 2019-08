IT-Security-Literatur für (fast) lau bei Humble Bundle

Wer sich für IT-Sicherheit interessiert und gerne sein Wissen erweitert, kann derzeit auf der Humble-Bundle-Plattform ordentlich Geld sparen. In dem Shop bekommt man derzeit ein englischsprachiges Bücher-Bündel, welches thematisch wie ein Rundumschlag in der IT-Security anmutet.

Dabei geht es beispielsweise um Grundlagen (Information Security Fundamentals), "gutes" Hacking (Ethical Hacking and Penetration Testing Guide) und wie man Eindringlinge aus Netzwerken fernhält (Intrusion Detection Networks). Darüber hinaus spielt auch das Thema Datenschutz (Understanding the New European Data Protection Rules) eine Rolle.

E-Books ohne DRM

Das Angebot läuft noch bis 16.9. Für die ersten sechs Bücher sind lediglich 0,90 Euro fällig. Die nächsten zusätzlichen acht schaltet man für 7,20 Euro frei. Für alle 24 Bücher muss man insgesamt mindestens 13,49 Euro zahlen.

Die E-Books kommen ohne DRM daher und man kann sie in den Formaten ePub und PDF herunterladen.

[UPDATE, 27.08.2019 16:35 Uhr]

Fließtext um DRM und Dateiformate ergänzt. (des)