Live-Webinar: Offensive Web Application Pentesting & Exploitation

Das Webinar "Offensive Web Application Pentesting & Exploitation" von heise Events veranschaulicht die Basis-Techniken für diesen Bereich. Das erlernte Wissen können die Teilnehmer dann gleich einsetzen, um offensiv gegen Systeme vorzugehen.

Das Live-Webinar findet am 22. Juni 2020 um 10 Uhr statt. Es dauert rund 150 Minuten. Die Teilnahme kostet 150 Euro.

Ziel der Veranstaltung ist es, dass die Teilnehmer mithilfe des Referenten und Whitehat Hacker Christian Schneider tief in Systeme eindringen (Post-Explotation). Ist das geschafft, geht es darum, sinnvoll Rückkanäle aufzubauen.

Als Trainer und Security-Coach für agile Teams blickt Christian Schneider auf über 200 Workshops zurück, bei denen er komplexe Themen anschaulich dargestellt und vermittelt hat.

Selbst ausprobieren

Neben Live-Demos können Teilnehmer sich gerne eigenständig an vom Trainer bereitgestellten Übungszielen in der Cloud austoben. Dabei können sie unter anderem Sicherheitslücken aufspüren, sich in Positionen zur Ausführung von Schadcode bringen, Backdoors hinterlegen, Daten über Tunnel exfiltireren und Blind- und Super-Blind-Lücken mittels Out-of-band-Seitenkanälen (Time und DNS) ausnutzen.

Das Webinar findet komplett im Webbrowser statt. Das Videostreaming ist über HTML5 realisiert - Flash ist für die Wiedergabe nicht nötig. Über ein Eingabefeld können Teilnehmer Fragen stellen. Neben einem PC kann man auch mit einem Android- oder Apple-Gerät am Webinar teilnehmen.

Das Ticket kann man bequem im Online-Shop für 150 Euro kaufen. Teilnehmern können das Video im Anschluss an die Veranstaltung so oft sie wollen abrufen. Der personalisierte Link dafür wird automatisch verschickt. Einloggen muss man sich nicht – ein Klick auf den Link genügt. Wer an dem Datum keine Zeit hat, kann das Video nach Abschluss des Webinar für 130 Euro kaufen.

Weitere Infos zum Webinar finden sich auf der Website. (des)